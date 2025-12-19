1p
Már most magába tömte a szaloncukrokat a forint

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz erőre kapott péntek estére a bankközi kereskedésben.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.

  • Az euró árfolyama a reggel hét óra után jegyzett 387,51 forintról 386,55 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,53 forint és 388,31 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 416,03 forintról 414,75 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 330,62 forintról 329,83 forintra csökkent.
  • Az euró jegyzése a reggeli 1,1713 dollárról 1,1720 dollárra változott.

Péntek este többet adnak ebből a forintért
Péntek este többet adnak ebből a forintért
Fotó: DepositPhotos.com

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

