2p
Befektetés Tőzsde

Már nem félnek Trump bombáitól? Nem volt ijedtség Európában

mfor.hu

Hiába az újabb légicsapás, rezignáltak a piacok.

Emelkedéssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán. 

  • Londonban a FTSE index 0,02 százalékos,
  • a frankfurti DAX index 0,21 százalékos,
  • a párizsi CAC-40 index pedig 0,14 százalék pluszban kezdte a kereskedést.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,13 százalék növekedést jelzett. Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 8 centtel 91,53 dollárra nőtt. Az arany ára unciánként 1,39 százalékkal (59,40 dollárral) 4227 dollárra süllyedt. Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, júliusi jegyzésében 0,13 százalékkal nőtt: 1 megawattóra 48,81 euróba került 9 órakor.

Budapest meghátrált

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 0,82 pontos csökkenéssel, 133 371,81 ponton nyitott szerdán.

A tőzsdék mai szereplése különös figyelmet kaphat azok után, hogy DonaldTrump Amerikája ismét az eszkalációt választotta és megint lecsapott Iránra. Erről itt olvashat:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Miért hagyta le a lengyel gazdaság a magyart? Klasszis Podcast

Magyarország éveken át az olcsó munkaerőre és az exportra épített, miközben a lengyelek az oktatásba és a technológiába fektettek. Ez is az oka annak, hogy leelőzték a magyar gazdaságot – mondja Péntek Gábor.  

Még zsákolni kell? Ennyit ér a jó magyar forint

Felemás a hangulat reggel a devizapiacon.

Jajj annak, aki a tech csodákra fogadott Amerikában

Jajj annak, aki a tech csodákra fogadott Amerikában

A tengerentúlon a keddi napon oldalazás volt a jellemző.

Erre járt kedden a forint – ennyiért adják az eurót

Erre járt kedden a forint – ennyiért adják az eurót

Felemás napja volt a forintnak.

Kiderült, miért rogyott össze a nemesfémek piaca – ez az adat küldte padlóra

Lebénította a legfényesebb fémek piacát az a makroadat, mely még a múlt héten érkezett az Egyesült Államokból. Ez egyre inkább úgy tűnik, jó időre átírta a forgatókönyveket. 

Jön a kamatcsökkentés: fontos hírt kaptak az állampapírok szerelmesei

Jön a kamatcsökkentés: fontos hírt kaptak az állampapírok szerelmesei

Kamatcsökkentés jön a piacon.

Az erős forint miatt meglepően olcsó lehet a külföldi nyaralás

Az erős forint miatt meglepően olcsó lehet a külföldi nyaralás

Alig változott a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Ennyiért válthat most eurót

Ennyiért válthat most eurót

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Vihar készülődhet az aranypiacon – kiadták a figyelmeztetést

Vihar készülődhet az aranypiacon – kiadták a figyelmeztetést

Az Arany Világtanács (WGC) legfrissebb figyelmeztetése szerint hidegzuhany érheti a befektetőket. Technikai elemzésre alapoznak.  

Figyelje csak: így adják az eurót hétfő reggel

Figyelje csak: így adják az eurót hétfő reggel

Friss devizaárfolyamok.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG