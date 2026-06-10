Már nem félnek Trump bombáitól? Nem volt ijedtség Európában

Emelkedéssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán.
- Londonban a FTSE index 0,02 százalékos,
- a frankfurti DAX index 0,21 százalékos,
- a párizsi CAC-40 index pedig 0,14 százalék pluszban kezdte a kereskedést.
Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,13 százalék növekedést jelzett. Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 8 centtel 91,53 dollárra nőtt. Az arany ára unciánként 1,39 százalékkal (59,40 dollárral) 4227 dollárra süllyedt. Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, júliusi jegyzésében 0,13 százalékkal nőtt: 1 megawattóra 48,81 euróba került 9 órakor.
Budapest meghátrált
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 0,82 pontos csökkenéssel, 133 371,81 ponton nyitott szerdán.
A tőzsdék mai szereplése különös figyelmet kaphat azok után, hogy DonaldTrump Amerikája ismét az eszkalációt választotta és megint lecsapott Iránra. Erről itt olvashat:
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.