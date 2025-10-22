Már TBSZ-számlán van a lakossági értékpapírok közel negyede

Látványosan megugrott a tartós befektetési számlákon tartott értékpapírok súlya a teljes lakossági portfólión belül. A BiztosDöntés.hu jegybanki adatokon alapuló számításai szerint a TBSZ számlákon tartott értékpapírvagyon június végén már közel 25 százalékát adta a teljes háztartási portfóliónak, miközben egy évvel korábban még 21 százalék környékén járt ez az arány.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az év derekán már több mint 7100 milliárd forint értékű befektetést tartottak a TBSZ-eken, ami közel a harmadával – 32,4 százalékkal – meghaladta az egy évvel korábbi mennyiséget.

Kapcsolódó cikk Rákaptunk a TBSZ-re, rekordon a befektetések Nyitási láz tombol.

Közben a háztartásoknál lévő, teljes értékpapír-állomány 11,6 százalékkal, 28 677,6 milliárd forintra hízott, így érthető, hogy a tartós befektetésekben tartott pénz súlya jelentősen emelkedett. Az értékpapíros TBSZ-számlákon lévő vagyon látványos emelkedésével párhuzamosan megugrott a pénzügyi szolgáltatóknál vezetett számlák száma is: június végére meghaladta a 494 ezret, ami több mint 38 százalékos növekedést tükröz éves összevetésben.

A szabályozás is ösztönzi a tartós befektetéseket

A koronavírus-járvány idején kissé háttérbe szorult TBSZ-ek iránt 2023-ban nőtt meg látványosan az érdeklődés, amikor a legtöbb megtakarításnál és befektetésnél a 15 százalékos kamatadó mellé bevezették a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho) az elért hozamok után. Az állampapírok viszont kimaradtak a szocho hatálya alól, ezzel is ösztönözve a lakosságot az állami adósságpapírok vásárlására. Azonban a változás a TBSZ-eket sem érintette, miután az itt elért hozam tartós befektetésnek minősül, így ezt a konstrukciót sem érintette a változás.

A TBSZ-ek hirtelen megugró népszerűségét látva viszont ez év elejétől újra módosított a szabályozáson a kormány: miután sokakat csak a szocho elkerülése motivált a tartós befektetések indításában, a feltételrendszert úgy módosították, hogy a pénzt legalább három évig a számlán kelljen tartani ahhoz, hogy a kisbefektető adóelőnyt érjen el.

Látványos emelkedés

Fotó: DepositPhotos.com

Az új szabályozás szerint, ha három éven belül törik fel a TBSZ számlát, 15 százalék szja és 13 százalék szocho terheli az elért hozamot, tehát nincs különbség a normál értékpapírszámlán elért hozamok adózásához képest. A 3 és 5 év közötti idősávban 10 százalékos szja-t, és 8 százalék szochót kell fizetnie a kisbefektetőnek, a teljes adómentesség pedig – ahogy korábban is – csak az ötéves időszak leteltével jár.

A szigorítás ellenére azoknak, akik közép- és hosszú távú befektetésekben gondolkodnak, igen jelentős adóelőnyt hordoz a TBSZ-számla, így mindenképpen arra kell számítani, hogy a júniusi, közel félmilliós darabszám még az idén jelentősen növekszik majd.

Soha nem volt még ennyi pénz lakossági értékpapírokban

Az MNB adatai szerint az idén augusztusra újabb rekordot ért el a háztartásoknál lévő értékpapírok állománya, és – bő 11 százalékos, éves növekedés után – megközelítette a 29 235 milliárd forintot. Ezen belül a befektetési jegyek állománya az átlagnál is jóval gyorsabban, 22,1 százalékkal, 12 652 milliárd forint közelébe emelkedett, de a részvényeknél is több mint 40 százalékos állományi ugrást mutat a jegybanki statisztika.

Figyelemre méltó azonban, hogy a nyár végéig számolt egy év alatt érezhetően átrendeződött a lakossági értékpapír-portfólió. Ami a leginkább szembetűnő, hogy a lakossági állampapírok súlya 51,4-ről 45,5 százalékra olvadt a teljes állományom belül, miközben a befektetési jegyeké 39,4 százalékról 43,3 százalékra ugrott. A részvények súlya is nagyot növekedett az augusztus végéig tartó egy év alatt – igaz, így is bőven 9 százalék alatt maradt.

Itt a TBSZ-ek szezonja, készülnek a bankok is

Miután a tartós befektetési számlák nyitása szempontjából az év vége kifejezetten erősnek számít – részben azért, mert a megtakarítások felhalmozására szolgáló, a nyitás időpontjától függetlenül december végéig tartó gyűjtőévet a kisbefektetők legnagyobb része igyekszik minél jobban lerövidíteni –, a bankok és befektetési szolgáltatók rendszerint több akciót is erre az időszakra időzítenek.

Az Erste akciójában akár két évig is díjmentes számlavezetéssel kínálja a netbanki felületen és a mobilappon keresztül is megnyitható TBSZ-számlát, ha az ügyfél rendszeres értékpapír-befektetést is indít. Utóbbi Erste Future néven fut: lényege, hogy a kisbefektető befektetésijegy-alapú csomagokba helyezheti el rendszeres, akár kisebb összegű megtakarítását. Ha viszont a TBSZ-es ügyfél nem indít rendszeres befektetést, a számla fix költsége havi 350 forint számlánként (maximum négy számláig), és a normál számlához hasonlóan 0,015 százalékos állományi költséggel is kalkulálni kell.

Az OTP Banknál most futó akció keretében az év végéig az OTP internet- és mobilbankban nyitott értékpapírszámlák – köztük az értékpapíros TBSZ – számlavezetési díját a teljes állományra vonatkozóan elengedik. Emellett az újonnan vásárolt OTP Prémium Alapcsalád és a közvetlen Ingatlan Alapok befektetési jegyeire vonatkozó állományokra is elengedik – szintén az év végéig – az értékpapírszámla számlavezetési díjat.

A Gránit Banknál az eBank appon keresztül, a Videóbankban és személyesen is lehet értékpapíros TBSZ-t nyitni. A számla nyitása és a számla vezetése most egyaránt díjmentes a pénzintézetnél.

Az MBH Banknál díjmentes a TBSZ-számla nyitása, amelyet személyesen tehetnek meg az ügyfelek. A bank honlapján emellett TBSZ-kalkulátor is működik: ennek segítségével kiszámolható, hogy egy adott (feltételezett) hozamszint mellett a TBSZ tulajdonosa mekkora pénzügyi előnyre tehet szert egy normál értékpapírszámlához képest.

A MagNet Banknál betét alapú TBSZ érhető el, Adócsillapító Tartós Megtakarítási számla néven. A betét éves kamata a jegybanki alapkamat mínusz négy százalék – ez jelenleg 2,50 százalékos, éves kamatot jelent. A lekötési idő 3 és 5 év lehet, a minimálisan elhelyezhető összeg 50 ezer forint, viszont felső összeghatár nincs ennél a betétnél.

A CIB Bank díjmentes számlavezetéssel kínálja a Maraton nevű termékét. A betétek elhelyezésére szolgáló Maraton Takarékszámlánál 100 ezer forint a legkisebb elhelyezhető összeg, míg az értékpapíros változatnál 25 ezer forint. A pénzintézetnél személyesen lehet TBSZ-t nyitni. A Raiffeisen Banknál szintén bankfiókba kell menni az értékpapíros TBSZ nyitásához: ennél 199 forint a havi számlavezetési díj.

A K&H-nál alapesetben 199 forint a havi számlavezetési díj a TBSZ-számlánál, ám ezt kellően magas forgalom esetén elengedheti a szolgáltató.