Már temették a forintot, aztán jött a fordulat

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 393,15 forintról 393,02 forintra csökkent 18 órakor, napközben 390,42 forint és 394,72 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 432,50 forintról 430,26 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 342,77 forintról 340,66 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1469 dollárról 1,1536 dollárra változott.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.