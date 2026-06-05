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Befektetés Forint Hitelminősítés

Maradt önbizalma még a forintnak

mfor.hu

Továbbra is tartja hadállásait a forint. A nemzetközi viharok egyelőre nem tépázzák meg. Este jön a Fitch Ratings hitelminősítése.

A reggeli órákban az euróért 354 forint 20 fillért, a dollárért 304 forint 90 fillért, míg a svájci frankért 386 forint 40 fillért kellett adni. A forint az euró-dollár hullámázása ellenére jól tartotta magát a nemzetközi devizapiacon. Magyar idő szerint 7 óra környékén, az euró-dollár 1,1615 volt.

Este jön majd az újabb hitelminősítői döntés. A Fitch Ratings Magyarország államadósság-kötelezettségeit jelenleg befektetési ajánlású, negatív kilátású „BBB” besorolással tartja nyilván. A másik két globális hitelminősítő már elvégezte az idei menetrendjében szereplő első magyar felülvizsgálatokat, de egyikük sem hajtott végre módosításokat.

A Fitch Ratings már a Tisza Párt győzelmével végződött országgyűlési választások után kiadott egy előzetes helyzetértékelést, amelyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt. Az elemzés szerint a választások előtti költségvetési lazítás közfinanszírozási hatása, a növekvő adósságteher és az előző kormány bizonytalan konszolidációs irányvonala volt az oka annak, hogy a Fitch tavaly decemberben a „BBB” szintű magyar szuverén besorolás kilátását az addigi stabilról negatívra módosította.

A Fitch kiemelte, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál. Ebben az időszakban a magyar hazai össztermék éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt. Ugyanakkor a máik két nagy hitelminősítőhez hasonlóan a Fitch Ratings is arra a következtetésre jutott, hogy Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt „szupertöbbsége” várhatóan javítja majd az együttműködést az Európai Unióval, mindenekelőtt olyan valószínűsíthető intézkedésekkel, amelyek oldják a jogállamisággal, a bíróságok függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos aggályokat, ami lehetővé teheti a korábban befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

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