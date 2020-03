Mától lezárták egész Olaszországot

A koronavírus miatt nem akarnak több kockázatot vállalni. A lakóterületet csak engedéllyel lehet elhagyni, szünetel az oktatás, leállt a foci is. A mindenre kiterjedő vesztegzár az első terv szerint április 3-ig tart.

Az új koronavírus okozta járvány terjedése miatt egész Olaszországra kiterjesztik a legmagasabb fokozatú óvintézkedéseket - jelentette be hétfőn este Giuseppe Conte olasz miniszterelnök.

A kormányfő elmondta, a rendelkezést még aznap éjszaka aláírja, így az kedd reggel életbe lép. Az intézkedés - a jelenlegi tervek szerint - április 3-áig tart, addig országszerte szünetel az oktatás is.

Védőmaszkot viselő turista sétál a szinte néptelen II. Viktor Emánuel passzázson Lombardia székhelyén, Milánóban 2020. március 8-án. (MTI/AP/Antonio Calanni) Védőmaszkot viselő turista sétál a szinte néptelen II. Viktor Emánuel passzázson Lombardia székhelyén, Milánóban 2020. március 8-án. (MTI/AP/Antonio Calanni)

Az intézkedések, amelyeket az északi Lombardia tartományban és további 15 városban már két napja bevezettek, minimálisra korlátozzák a lakosság mozgását, a lakóterületet csak engedéllyel lehet majd elhagyni.

Maradjatok otthon!

Nincs többé "vörös zóna", egész Olaszországra ugyanazok az egészségügyi óvintézkedések vonatkoznak. "Maradjatok otthon!" - szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte.

Közölte, hogy az utcára ki lehet menni, de kerülni kell a csoportos találkozókat. A tömegközlekedés továbbra is működik, de városát csak az hagyhatja el munkavégzés kapcsán vagy egészségügyi okból, aki erre engedélyt kap. Felfüggesztették az olasz labdarúgó-bajnokságot is.

Tudom, hogy nehéz megváltoztatni mindennapi életünket, de azonnal cselekedni kell, nincs több idő a fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt

- mondta a miniszterelnök.

Ezrek fertőződnek meg

Olaszországban napról napra több mint ezerrel emelkedik a diagnosztizált fertőzöttek száma: számuk meghaladta a kilencezret, a halálos áldozatok száma 463. Utóbbiak több mint nyolcvan százaléka hetven év feletti. Olaszországban a lakosság majdnem egyharmada 65 évnél idősebb.

Giuseppe Conte magyarázata szerint az egészségügyi óvintézkedések legmagasabb fokozatra emelését országos szinten az indokolta, hogy hiába az Észak-Olaszországban vasárnap bevezetett szigorítások, gyorsan kiderült, hogy ezeket nem mindenki tartja be. Olaszország más részén is sokan felelőtlenül viselkedtek - hangoztatta a miniszterelnök, példaként hozva fel, hogy vasárnap tele voltak az olaszországi éttermek és szórakozóhelyek az előírásokat semmibe vevő fiatalokkal és családokkal. Az első intézkedések bejelentése után az északi régiókból több ezren indultak el a déli tartományok irányába.

Mindenkinek azonnal le kell mondani valamiről a legfontosabb közös jó, a közegészség védelmében. Áldozatot kell hozni, a nagyszülők, az idősek védelmében

- hangsúlyozta Giuseppe Conte. Emlékeztetett arra, hogy a kormányrendeletek megsértése bűncselekménynek számít. Legalább 200 eurós bírságot, valamint több hónapos börtönbüntetést vonhat maga után.

Bezárás, felfüggesztés, távmunka

A most már egész Olaszországra érvényes rendelkezések között szerepel a múzeumok, mozik, színházak, templomok, edzőtermek, uszodák bezárása. A presszók, éttermek, sörözők este hatig tarthatnak nyitva, és a pincéreknek legalább egy méteres távolságot kell tartaniuk a vendégektől.

Felfüggesztettek minden közösségi, csoportos vagy tömegeseményt, legyen szó sportról, kulturális vagy tudományos találkozóról. A római minisztériumokban bevezették a távmunkát. A parlament is szünetelteti munkáját. A 65 év felettieknek egyáltalán nem tanácsolják, hogy kimenjenek az utcára.

Az olasz gyerekorvosok felhívták a tanulók figyelmét arra, hogy az iskolai kényszerszünet nem számít vakációnak, és felszólították őket, hogy ne csődüljenek az utcákra, terekre, parkokba. Nem tilos az utcára lépés, de aki nem jár munkába, vagy nincs más sürgős tennivalója, a legjobb, ha otthon marad, minimálisra csökkentve a másokkal való találkozást.

Bejelentették, hogy azonnali hatállyal lezárják az összes olaszországi sípályát, mivel sokan vakációként értelmezték a fertőzés miatt elrendelt munka- és oktatási szünetet.

Katonák az utakon

A 16 milliós észak-olaszországi területek bevezető országútjain hétfő délután megjelentek a katonák, a rendőrség és a csendőrség ellenőrzési pontjai. A térségből ki- és belépni - a külföldieknek is - kizárólag engedéllyel szabad: az ehhez szükséges formanyomtatvány már fent van a belügyminisztérium honlapján. Hasonlóképpen ezzel az engedéllyel hagyható el a térség a vasútállomásokról és a repülőterekről is. Aki megsérti az előírásokat, tehát elhagyja a kijelölt területet, vagy engedély nélkül lép be, bírságot kockáztat és több hónap börtönt.

Az országos intézkedések ezt a modellt követik: a belügyminisztérium még nem közölte, hogy az Olaszországban tartózkodó külföldiek maradhatnak-e, és miként ellenőrzik majd a városok, tartományok közti közlekedést. Az áruszállításra nem vonatkoznak a korlátozások.

Giuseppe Conte kedden egyeztet az ellenzéki pártok vezetőivel. Elemzők a két hete tartó egészségügyi óvintézkedések okozta gazdasági veszteséget már több mint 10 milliárd euróra becsülik.