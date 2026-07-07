A forintot hidegen hagyták az MTVA-ban történtek

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,90 forintról 354,70 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 353,49 forint és 354,92 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 383,98 forintról 384,78 forintra ment fel, míg a dolláré 309,40 forintról 310,50 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1437 dollárról 1,1424 dollárra változott.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.