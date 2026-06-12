Még tart a magyar tőzsde lendülete

A Mol 1,9 százalékkal esett, 3856 forintra. Az OTP 3,2 százalékkal ralizott, 42 170 forintig. A Magyar Telekom 1,6 százalékos pluszban járt, 2732 forinton. A Richter 1,6 százalékkal emelkedett, 11 840 forintra.
Az Opus 5,1 százalékkal zuhant, 350 forinton járt. A 4iG 2,3 százalékkal esett, 1953 forinton kereskedtek vele.
Az eurót 352 forint 10 filléren jegyezték.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.