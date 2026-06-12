Még tart a magyar tőzsde lendülete

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

A hazai tőzsdén a blue chipek többsége jól megy, az Opus és a 4iG már kevésbé.

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