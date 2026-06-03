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Még Trump is segíti: kincset ér a piacon a vöröses fém

mfor.hu

Még az amerikai elnök is ennek a terméknek a kottájából játszhatott, nem is beszélve a többi kedvező hatásról.

Május közepén elért történelmi csúcsa közelébe erősödött vissza a réz világpiaci ára. Az európai kereskedők által sok esetben figyelt Londoni Fémtőzsdén (LME) június elején 13 820 dollár felett forgott a vöröses fém tonnánkénti ára. Mindez ráadásul már csak karnyújtásnyira marad el a réz eddigi, 14 150 dolláros mindenkori csúcsától.

Az amerikai határidős piacon is kiemelkedően teljesít a réz kurzusa. A rendkívül jó elektromos vezetőként is ismert ipari fém ott fontonként 6,62 dollár fölé ugrott.

Az árak emelkedését két fontos tényező tudta támogatni.

Trump megint megrángatta a vámokat

A legfrissebb az, hogy Donald Trump megint megcsinálta, az amerikai elnök ugyanis:

  • új rendeletetben módosított néhány kivetett adót,
  • ezek között mérsékelt néhány, a fémpiacot is érintő vámtételt.

A rendelet egyik legfontosabb, rezet is érintő módosítása, hogy a kormányzat 85 százalékra csökkentette azt a küszöbértéket, amellyel egy importált vagy feldolgozott termék hivatalosan is teljes mértékben amerikai feldolgozású fémből készültnek minősülhet.

Arról, hogy miért emelkedik mindezek ellenére a réz ára további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Mi lesz a privát vagyonokkal? Milyen változásokat hoz 2026 a vagyonadó, a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőkealapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra?

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