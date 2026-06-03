Még Trump is segíti: kincset ér a piacon a vöröses fém

Május közepén elért történelmi csúcsa közelébe erősödött vissza a réz világpiaci ára. Az európai kereskedők által sok esetben figyelt Londoni Fémtőzsdén (LME) június elején 13 820 dollár felett forgott a vöröses fém tonnánkénti ára. Mindez ráadásul már csak karnyújtásnyira marad el a réz eddigi, 14 150 dolláros mindenkori csúcsától.

Az amerikai határidős piacon is kiemelkedően teljesít a réz kurzusa. A rendkívül jó elektromos vezetőként is ismert ipari fém ott fontonként 6,62 dollár fölé ugrott.

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Az árak emelkedését két fontos tényező tudta támogatni.

Trump megint megrángatta a vámokat

A legfrissebb az, hogy Donald Trump megint megcsinálta, az amerikai elnök ugyanis:

új rendeletetben módosított néhány kivetett adót,

ezek között mérsékelt néhány, a fémpiacot is érintő vámtételt.

A rendelet egyik legfontosabb, rezet is érintő módosítása, hogy a kormányzat 85 százalékra csökkentette azt a küszöbértéket, amellyel egy importált vagy feldolgozott termék hivatalosan is teljes mértékben amerikai feldolgozású fémből készültnek minősülhet.

Arról, hogy miért emelkedik mindezek ellenére a réz ára további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.