Még várja a forint a kávé hatását

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 381,76 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,02 forint után, a dollár jegyzése 329,01 forintra csökkent 329,43 forintról, a svájci franké pedig 409,49 forintra ment feljebb 409,36-ról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 1,6 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 2,2 százalékkal erősebben a dollárral és 2,1 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

