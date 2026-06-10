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Még zsákolni kell? – ennyit ér a jó magyar forint

mfor.hu

Felemás a hangulat reggel a devizapiacon.

Nagyot nem gyengült, szédülésről tehát nem beszélhetünk, inkább vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 7 órakor 355,91 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 355,83 forintnál.

A dollár jegyzése 308,27 forintra emelkedett 307,95 forintról, a svájci franké viszont 386,26 forintról 385,74 forintra csökkent. Az euró árfolyama 1,1546 dollárról 1,1545 dollárra változott. (MTI) 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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