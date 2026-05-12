Megalakult a Tisza-kormány, közben lejjebb csúszott a forint

Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az eurót délután hat órakor 357,85 forinton jegyezték a kora reggeli 356,35 forint után, a dollár jegyzése 305,00 forintra ment feljebb 303,17 forintról, a svájci franké pedig 390,20 forintra 388,85 forintról.
A forint május eleje óta 1,8 százalékkal erősödött mindhárom devizával szemben. Az év eleje óta a forint az euróval és a dollárral szemben közel hét százalék, a svájci frank ellenében bő öt és fél százalék nyereségre tett szert – írja az MTI.
