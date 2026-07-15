Kész őrület: megállíthatatlan a kávé és a kakaó világpiaci ára

A kakaó piacán július második kereskedési hetének végére az árak már a tonnánkénti 6500 dolláros árszintet ostromolták. Ilyen magasságban tartósan utoljára 2025 végén volt a jegyzés. Ezzel az elmúlt egy hónapban 35–36 százalékos őrült felértékelődésen van túl a csokoládé alapanyaga. Igaz, az újabb, július 13-ával rajtoló kereskedési hetet 10 százalékot meghaladó eséssel kezdte a kakaó, de a trend jól láthatóan emelkedő maradt az elmúlt hetekben.

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Még a kakaót is lehagyta

Kedvenc édességeink alapanyaga mögött egyáltalán nem maradt le a kávé világpiaci ára sem a drágulást tekintve. Sőt, itt még a kakaónál is magasabb, 45 százalék körüli drágulást láthattunk az elmúlt egy hónapban. Az árak itt is korrigáltak lefelé némiképp, de e cikk írásakor is 3,25 dollárért adják-veszik a kereskedők a kávé egyetlen fontját (1font= 0.45 kg.).

A mostani árak mindkét termék esetében azt jelentik, hogy legalább féléves csúcsra ért a világpiaci jegyzés, ami markáns változás 2026 első hónapjaihoz viszonyítva – írja a Privátbankár.

Retteg a piac a kisfiútól

Az elmúlt hetekben ezeknél a termékeknél láthatóvá vált árrobbanás elsődleges motorja az időjárás, pontosabban az El Niño (spanyolul annyit tesz: kisfiú – a szerk.) néven emlegetett, elemi csapásnak is beillő légköri jelenség, és az attól való félelem volt.

Arról, hogy mit és milyen vehemensen áraztak ennek kapcsán a tőzsdei kereskedők további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.