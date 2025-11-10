1p
Befektetés Deviza Forint

Megállíthatatlanul erősödik a forint

mfor.hu

Kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez a nemzetközi devizakereskedelemben.

 

Az eurót reggel hét órakor 384,55 forinton jegyezték a péntek este 18 órai 384,65 forintos jegyzés után, a dollár 332,54 forinton áll 332,21 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 412,67 forintra csökkent 413,21-ről. Hétfő reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a novemberi kezdéshez képest mindhárom devizával szemben; 0,9 százalékkal az euró, 1,2 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint 6,6 százalékkal erősödött az euróval szemben, 16,4 százalékos nyereségre tett szert a dollár és 1,3 százalékosra a svájci frank ellenében.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A forintra is ráfér a hétvége

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Transzatlanti repülőként szárnyal a forint

A magyar fizetőeszköz erősödött a bankközi piacon csütörtökön.

Amíg aludt, az euró drágább, a dollár olcsóbb lett

Itt vannak a friss árfolyamok.

Befektetési alapba és ingatlanba kerültek a lakossági állampapírpénzek

Megtorpant az idén a háztartások állampapír-állományának a növekedése. A PMÁP-pénzek fele került csak vissza állampapírokba, a többi az ingatlanpiacon, befektetési alapokban és más megtakarításokban kötött ki, vagy felélték a kisbefektetők – állapította meg az MNB. 

Vérszemet kapott a forint

Jól sikerült a szerdai napja a forintnak.

A forint már nagyon várja a kormányváltást?

Kevéssé változott a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben.

Ősz húrja zsong – a forint meg gyengül

A magyar fizetőeszköz gyengült a keddi nap folyamán a bankközi kereskedésben.

Több mint egyéves csúcson a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.  

Szépen berúgta a novembert a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Szépen indította a hetet a forint

Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

