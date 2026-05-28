Megérezték: csak toporogtak a bombázás előtt a részvénypiacok

Emelkedéssel zártak szerdán a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.

Nem voltak nagy mozgások

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 182,73 ponttal, 0,36 százalékkal 50 644,41 pontra nőtt. Az S&P 500-as mutató 1,33 ponttal, 0,02 százalékkal lett magasabb, és 7520,45 ponton zárt az MTI jelentése szerint.

A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 18,55 ponttal, 0,07 százalékkal emelkedett, és 26 674,74 ponton végzett.

A Wall Street főbb tőzsdéi többnyire iránykereséssel, érdemi elmozdulás nélkül zártak szerdán, miközben a befektetők óvatosan várták az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások pozitív kimenetelét. Nem volt alap nélküli az óvatosság. Azóta kiderült, ismét bombák hullottak Iránra: