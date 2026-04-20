Meghátrált a forint, ennyire tartják most

Gyengült hétfő reggelre a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hat órakor 361,90 forinton jegyezték a péntek este hat órai 361,09 forint után, a dollár jegyzése 307,71 forintra ment fel 305,95 forintról, a svájci franké pedig 393,25 forintra 392,39-ről. A forint hétfő reggeli jegyzésén erősebben áll az előző, 16. heti hétfői kezdésnél: 3,6 százalékkal az euró, 3,9 százalékkal a dollár és 3,1 százalékkal a svájci frank ellenében.
Április eleje óta a forint az euróval szemben 5,7 százalékkal, a dollárral szemben 7,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 5,4 százalékkal erősödött – írja az MTI.
