Meghoztta a zöld jelzés a milliárdokat a magyar gyógyszercégnek

Mérsékelten csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 121 718,1 ponton zárt, 0,32 százalékkal, 389,2 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten.

A heti forgalom 110,6 milliárd forint volt az előző heti 109,9 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában jelezte: a Richter és japán Fuji Pharma között létrejött stratégiai megállapodás közös kutatás-fejlesztést és a régiós piacokra irányuló fejlesztést célozza.

A magyar gyógyszergyártó forgalomba hozatali engedélyt kapott az Európai Bizottságtól az egyik hormonpótló terápiás készítményére.

Jött néhány osztalékjavaslat

Céláremelések érkeztek a Mol részvényeire a héten: a Citi 3200 forintról 3900 forintra, az UBS 4250 forintról 4500 forintra emelte a részvény 12 havi célárfolyamát, mindkét banki ajánlás változatlanul semleges. Szintén a Mollal kapcsolatos hír, hogy a társaság megkapta az amerikai hatóságoktól az engedélyt a szerbiai olajcég, a NIS felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások folytatására.

A hét eseményei közül kiemelték, hogy az MBH korrigált adózott eredménye tavaly 10,9 százalékkal 204 milliárd forintra esett, a sajáttőke-arányos megtérülés 17,5 százalékra csökkent 20,7 százalékról, míg az egy részvényre jutó nyereség 512 forint lett a 2024-es 618 forint után.



Részvényenként 138 forintos osztalék kifizetését (7 százalékos osztalékhozam) javasolja a Pannergy, míg a Graphisoft részvényesei 1,83 eurós részvényenkénti osztalékra számíthatnak.

A héten a vezető részvények közül egyedül az OTP zárt veszteséggel, a részvény árfolyama 0,7 százalékkal 35 700 forintra csökkent, heti forgalma közel 72,4 milliárd forint volt. A Magyar Telekom teljesített a legjobban, a részvény 2,99 százalékkal erősödve 2070 forinton állt meg, 6,5 milliárd forintos heti forgalomban. A Mol 1,99 százalékkal emelkedve 3994 forintra erősödött a héten, közel 11,5 milliárd forintos forgalom mellett. A Richter múlt péntekhez képest 1,53 százalékkal erősödött, árfolyama 11 920 forintra csökkent, heti forgalma több mint 12,3 milliárd forint volt. (MTI)