Megijedt és visszatáncolt a forint az újabb csúcstól

Az euró hét órakor 380,92 forintra erősödött a hétfő esti 380,70 forintról. A dollár jegyzése 327,51 forintról 328,10 forintra nőtt, a svájci franké pedig 407,67 forintról 407,81 forintra emelkedett.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az euró jegyzése 1,1624 dollárról 1,1610 dollárra gyengült.

Nagy kérdés, hogy a forint árfolyamát miként befolyásolhatja ma a fél 9-kor érkező harmadik negyedéves, részletes GDP-adat. A KSH első becslése szerint a növekedés júliustól szeptemberig az előző év azonos időszakához képest 0,6 százalék volt, negyedéves alapon viszont stagnált a gazdaság. Bármilyen eltérés a második becslésben hatással lehet a forint árfolyamára is.