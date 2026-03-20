Megint kiütötték a forintot

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest, adta hírül az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,82 forintról 392,76 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 389,62 forint és 394,85 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 428,47 forintról 431,22 forintra ment fel, míg a dolláré 338,20 forintról 339,82 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1561 dollárról 1,1559 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.