Megint lapáttal ütötték a forintot

Az euró jegyzése este hat órakor 392,06 forinton állt, gyakorlatilag a kora reggeli 392,05 forintos jegyzéssel megegyező szinten. A dollár jegyzése 342,61 forintra ment fel 341,00-ról, a svájci franké pedig 433,95 forintra 433,12-ről, írta az MTI.

A forint heti eredménye vegyes, a 11. heti hétfői kezdéshez képest az euróval és a svájci frankkal szemben 0,1 és 0,3 százalék erősödést ért el, a dollár ellenében viszont 1,4 százalékot adott le.

A hónap eleje óta a forint gyengült mindhárom devizával szemben: 4,0 százalékkal az euró, 7,4 százalékkal a dollár és 4,6 százalékkal a svájci frank ellenében.