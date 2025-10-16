Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Befektetés Arany

Megint rekordszinten az arany ára

mfor.hu

Történelmi csúcsra erősödött az arany.

Hajnalban az arany jegyzése 4254,80 dolláron állt, először lépte át a 4250 dolláros szintet. A nemesfém jegyzése innen némileg visszacsúszott, fél nyolc körül 4237,14 dolláron jegyezték unciánként. Az arany ára az idén eddig csaknem 57 százalékkal emelkedett.

Az újból feszültté vált amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok, a harmadik hetébe lépett amerikai kormányzati leállás, valamint egyebek között a további amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások felpörgették a biztonságos menedéknek számító eszközök iránti keresletet, feltornázva ezzel a nemesfém árát.

Eközben az ezüst ára is történelmi csúcsra emelkedett csütörtök hajnalban: 52,89 dollárig nőtt, majd kisebb korrekció hatására 51,50 dollárra csúszott vissza.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem hiszi el, hogy milyen erős a forint

Nem hiszi el, hogy milyen erős a forint

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Csettinteni fog, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Csettinteni fog, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Lassan tápászkodik fel a forint a padlóról

Lassan tápászkodik fel a forint a padlóról

Szerda reggeli árfolyamok.

Befújt a hideg őszi szél a forint kabátja alá

Befújt a hideg őszi szél a forint kabátja alá

A forint kedden gyengült a bankközi devizapiacon.

Elhúzott a svájci frank a forinttól kedd reggel

Elhúzott a svájci frank a forinttól kedd reggel

Az euróval szemben is romlott a forint, a dollárhoz viszonyítva minimális javulás látható.

Jókedvűen megy a forint aludni

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagy Márton földre vitte, nehezen tér magához a forint

Nagy Márton földre vitte, nehezen tér magához a forint

Nagyon lassan próbál talpra állni a magyar fizetőeszköz.

Mutatjuk, mennyit ért péntek este a forint

Mutatjuk, mennyit gyengült pénteken a forint

Az euróval szemben rossz napja volt.  

Nem volt pörgős napja a forintnak

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Nagyot tudott mutatni a forint már kora reggel

Nagyot tudott mutatni a forint már kora reggel

A magyar deviza erősödött csütörtök reggelre.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168