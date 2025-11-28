Megint szépen muzsikált a forint, lehet szaladni a váltókhoz

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,61 forintról 381,52 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,12 forint és 381,78 forint között mozgott az MTI szerint.

A svájci frank jegyzése a reggeli 408,97 forintról 409,27 forintra emelkedett, míg a dolláré 329,34 forintról 328,94 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1587 dollárról 1,1598 dollárra változott.