Megint villantott egyet a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 356,53 forintról 355,16 forintra csökkent 18 órakor, napközben 354,97 forint és 357,12 forint között mozgott, írta az MTI.
A svájci frank jegyzése a reggeli 386,68 forintról 385,27 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 308,69 forintról 308,58 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1550 dollárról 1,1510 dollárra gyengült.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.