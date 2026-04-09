4p
Befektetés Államadósság, állampapír Befektetési alap Részvény

Megjöttek az első számok: ennyit buktak a magyar családok az iráni válságon

mfor.hu

Januárban még sokat kerestek az értékpapírokon a háztartások, februárban jött a feketeleves – írja a Privátbankár. 

Rég nem látott veszteséggel zárták a háztartások a februári hónapot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss értékpapír-statisztikái szerint. Januárban még szárnyaltak a tőzsdék, sorra dőltek meg a rekordok, abban a hónapban csaknem 420 milliárd forint nyereségük volt a kisbefektetőknek az értékpapírjaikon, februárban azonban megfordult a széljárás, a hónap végén kitört az iráni háború, ami pont elég is volt ahhoz, hogy az értékpapírszámlák összességében véve 151,8 milliárd forintos mínuszba kerüljenek – írja elemzésében laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár. 

A háztartások értékpapírokban lévő megtakarítása ennek ellenére növekedett, hiszen több mint 290 milliárd forintnyi friss pénz került a számlákra, így a hónap végén már 36 832 milliárd forintjuk volt értékpapírokban. 

A 13. és 14. havi nyugdíj nem állampapírba került

A február azért is különleges hónap volt, mert ekkor érkezett meg a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete a nyugdíjasokhoz, megérkezett a fegyverpénz, a februárban folyósított januári fizetésekben már látszott a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége és a megemelt családi adókedvezmény is. A hónap első felében hullott pénzeső azonban nem eredményezett extra megtakarításokat: januárban, amikor nem voltak ilyen plusz pénzek, több pénzt tettek félre a családok. Az állampapírpiacra pedig különösen kevés, mindössze 11,1 milliárd forintnyi megtakarítás érkezett. 

A banki hitelpapírokba ennél több pénz áramlott, külföldi kötvényekbe szintén, de a legnagyobb beáramlást a befektetési alapoknál mérték. Februárban a hazai alapokba több mint 180 milliárd forint friss pénz áramlott, ezzel a háztartások tulajdonában lévő állomány 13 820 milliárd forintra emelkedett, külföldi alapokba pedig további 61,4 milliárd forint folyt be, amivel 3093 milliárd forintosra hízott a volumen. Mindkét adat történelmi rekordnak számít. 

A befektetési alapokban lévő lakossági megtakarítás már régen meghaladja az állampapírokban lévőt, lassan a hazai alapok már önmagukban is több háztartási vagyont kezelnek majd, mint amennyi lakossági pénz állampapírban van. 

A részvénypiacon elúszott 120 milliárd

A befektetési alapok sem úszták meg a februári árfolyameséseket, valamennyit buktak ezeken a háztartások, de a nagy vesztesek azok lettek, akik tőzsdei részvényekben tartották a megtakarításukat. A jegybank adatai szerint februárban a hazai részvényeken 87,4 milliárd, a külföldieken további 31,1 milliárd forintot buktak a háztartások. A februárinál nagyobb mértékű veszteséget utoljára 2022 tavaszán, az orosz-ukrán háború kitörése után tapasztaltak a kisbefektetők. 

A pánikgombot azonban nem nyomták meg, a hazai részvényekből mindössze 8 milliárd forintot vontak ki, külföldi részvényekből pedig csaknem 11 milliárd forintért még vásároltak is. Ezzel a hazai részvényekben 3061 milliárd, külföldiekben 1053,5 milliárd forint volt a második hónap végén. 

Továbbra is a hazai bankpapírok – elsősorban az OTP – a lakosság kedvence, februárban 5,8 milliárd forintért vásároltak ilyen részvényekből a kisbefektetők. A 67,3 milliárd forintos árfolyamesésnek köszönhetően viszont az állományuk csökkent, 1890,7 milliárd forint volt a hónapban. Aki az árfolyamesések idején OTP-részvényt vásárolt, és megtartotta, valószínűleg nem járt rosszul, az iráni tűzszünetről szóló friss hírek hatására ugyanis azonnal meredeken emelkedni kezdett az árfolyam. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG