Megkezdődhet a Demján Sándor Tőkeprogram tőkebefektetéseinek végrehajtása – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hétfőn az MTI-vel.

A kamara felidézte: a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) július 28-án hozta nyilvánosságra, hogy a Demján Sándor Tőkeprogram keretösszegét a feltételeknek megfelelő vállalkozások számához igazítják.

A közlemény szerint Nagy Elek, az MKIK elnökének iránymutatása értelmében az MKIK Tőkealapkezelő Zrt. az MFB írásbeli értesítésének kézhezvétele után azonnali hatállyal lefolytatja a szükséges eljárásokat.

A cél, hogy a kiválasztott vállalkozások a lehető legrövidebb időn belül hozzájussanak a megítélt tőkeforrásokhoz. Az alapkezelő az egyes ügyletek előkészítettségétől függően megindítja a tőkebefektetések folyósítását, ahol pedig szükséges, lefolytatja a szerződéskötési folyamatokat.

Az érintett vállalkozásokat a következő lépésekről közvetlenül is tájékoztatják – jelezte az MKIK.

145 vállalkozás felelt meg maradéktalanul a feltételeknek eddig

Fotó: Pexels

Az MFB Zrt. július 28-i közleményében ismertette, hogy a Demján Sándor Beruházási Magántőkealap a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét és beruházásait támogató nemzeti tőkeprogram része.

A 100 milliárd forintos jegyzett tőkével indult alap egyetlen befektetője az MFB Zrt., alapkezelési feladatait az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. látja el. Az MFB és az MKIK Tőkealap-kezelő 168 pályázó vállalkozást értékelt pénzügyi, gazdasági, működési és üzletbiztonsági szempontból, 145 vállalkozás felelt meg maradéktalanul a feltételeknek, az MFB ehhez igazodva csökkenti a program keretösszegét.

A befektetési időszakot ugyanakkor meghosszabbítja, hogy a feltételeknek megfelelő, pályázatot már benyújtott vállalkozásoknak elég idő álljon rendelkezésükre a szerződéskötésre – jelezte az MFB.