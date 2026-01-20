Meglátta a forint a lehetőséget, és szépen ki is használta

Este 19 óra 30 perckor egy euróért 384,99 forintot kellett fizetni, egy amerikai dollár 327,98 forintba került. Egy svájci frank ára 415,38 forint.

Ha a kedd reggeli nyitással vetjük össze, akkor a hazai fizetőeszköz több mint 50 centet erősödött az euróval, több mint 2 forintot a dollárral szemben. A svájci frank ellenében enyhén gyengült a magyar deviza árfolyama.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A forint tehát jó napot zárt, nem úgy, mint a hazai értéktőzsde. A BUX mai teljesítményéről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu számolt be.