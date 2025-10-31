Meglepetést okozott a forint a héten

Az eurót este hat órakor 387,88 forinton jegyezték a kora reggeli 388,40 forint után. Ugyanakkor a dollár jegyzése 336,30 forintra ment feljebb 335,70-ről, a svájci franké pedig szinte nem változott, 418,85 forinton állt 418,87 forint után, adta hírül az MTI.

A hetet is vegyesen zárta a forint a különböző devizákkal szemben:

a dollár ellenében gyengült 0,2 százalékkal, míg az euró és a svájci frank ellenében erősödött, 0,6 és 0,7 százalékkal.

A forint október havi teljesítménye szintén vegyes, míg az euróval szemben erősödött 0,6 százalékkal, a dollárral szemben 1,4 százalékkal gyengült, a svájci frank ellenében 0,3 százalékkal végzett gyengébben.

A forint az év eleje óta erősödött mindhárom devizával szemben: 5,8 százalékkal az euró, 15,4 százalékkal a dollár és 4,4 százalékkal a svájci frank ellenében.