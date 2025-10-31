1p

Befektetés Forint

Meglepetést okozott a forint a héten

mfor.hu

Erősödött az euróval és a svájci frankkal szemben is az egész hetet tekintve. 

Az eurót este hat órakor 387,88 forinton jegyezték a kora reggeli 388,40 forint után. Ugyanakkor a dollár jegyzése 336,30 forintra ment feljebb 335,70-ről, a svájci franké pedig szinte nem változott, 418,85 forinton állt 418,87 forint után, adta hírül az MTI.

A hetet is vegyesen zárta a forint a különböző devizákkal szemben:

a dollár ellenében gyengült 0,2 százalékkal, míg az euró és a svájci frank ellenében erősödött, 0,6 és 0,7 százalékkal.

A forint október havi teljesítménye szintén vegyes, míg az euróval szemben erősödött 0,6 százalékkal, a dollárral szemben 1,4 százalékkal gyengült, a svájci frank ellenében 0,3 százalékkal végzett gyengébben.

A forint az év eleje óta erősödött mindhárom devizával szemben: 5,8 százalékkal az euró, 15,4 százalékkal a dollár és 4,4 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Ismét javította a 2025-ös pénzügyi kilátásokat az Erste

Az Erste Csoport tovább növelte ügyfélállományát.

Bár mindig ilyen erős lett volna a forint, mint most

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

A forint ágyban maradt – szégyell mutatkozni

A magyar fizetőeszköz gyengült a bankközi piacon csütörtök reggelre.

Ma sem vallott kudarcot a forint

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Felsóhajt, ha észreveszi, merre tart a forint

Nem indított jól a forint.

Megörül, ha ránéz a forintra

Erősödött a dollárral és az euróval szemben is. 

Örülhet az MNB, jól áll a devizapiac

Vegyesen mozgott a forint reggel.

Örömteli a forintra nézni – ennyiért vehet eurót

Jó napja volt a forintnak.

Ma dupla ébresztő kell a forintnak

Filléres elmozdulások péntekhez képest.

Ünnep után gyenge lábakkal ébredt a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

