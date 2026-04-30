Meglepő bejelentést tett Mészáros Lőrinc

Szerkesztőségünkhöz is eljutott Mészáros Lőrinc nyilatkozata, amit az Opus Global Nyrt. részvényeseként, az osztalék kifizetéséről határozó közgyűlést követően tett. Ezt módosítás nélkül közöljük:

„Az Opus Global Nyrt. mai napon tartott közgyűlése döntést hozott az osztalék kifizetéséről. A közgyűlési határozatot követően tájékoztatásul közlöm, hogy a részemre megállapított osztalék összegét meghaladó mértékben kívánok a társaságtól saját részvényeket vásárolni. Ennek érdekében jelen közleménnyel egyidejűleg hivatalosan megkerestem az Opus Global Nyrt.-t vételi szándékommal.”

A nap folyamán egy interjú is megjelent az Opus elnökével, Vida Józseffel, amire a részvényárfolyam több mint 10 százalékos emelkedéssel reagált – számolt be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.