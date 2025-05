Meglepő dolog történt az állampapírokkal

Az előző évek magas inflációja miatt a PMÁP-sorozatok idén a kamatprémiumokkal együtt akár 19 százalékot is fizethetnek – mondta az InfoRádióban az Államadósság Kezelő Központ belföldi tőkepiaci és lakossági főosztályának vezetője.

Szabóné Vizi Beáta arról is beszélt, hogy az áprilisi nagy kamatkifizetéseket követően továbbra is népszerű megtakarítási forma az állampapír itthon. Ez azért némileg meglepő, mert az infláció jelentős csökkenésével a lakosság számára is világossá vált, hogy a kamatprémiummal együtt körülbelül az egyharmadára, egynegyedére mérséklődik az új kamat, ami a kamatprémiumtól függően öt százalék körüli lehet.

Az ÁKK belföldi tőkepiaci és lakossági főosztályának vezetője megjegyezte: az idén kamatot fizető, de nem lejáró állományok esetében nagyon eltérő volt az arány abban, hogy eladták vagy sem az érintettek a PMÁP-jukat. A kiáramlás 10 és 40 százalék között mozgott, leginkább attól függött, mekkora volt a kamatprémium az adott sorozat esetében, illetve az is befolyásoló tényező volt, hogy mennyi idő telt el a kamatfizetés óta. Egyesek például több héttel vagy hónappal a kamatfizetés után adták el a PMÁP-jukat.

Nehéz megbecsülni, mennyi pénz ment vissza állampapírba, mivel nem egyszerű elkülöníteni az új pénzt a visszaváltott állománytól, illetve azt sem könnyű lekövetni, hogy melyik összeg melyik állampapírból jön. Összességében Szabóné Vizi Beáta szerint a lakossági állampapírok iránti bizalom töretlen, mivel nem csökkent az állomány.