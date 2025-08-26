Meglepő, hogy mennyi pénz maradt az állampapírokban

A Herczog Péterrel, az MBH Alapkezelő üzletág-vezetőjével folytatott beszélgetés elején arról esett szó, a Donald Trump által kirobbantott vámháború milyen hatással volt eddig és lehet majd a jövőben a pénz- és tőkepiacokra. Aztán sorra vettük az egyes kontinenseket, majd kicsit részletesebben érintettük a hazai lehetőségeket. Ennek során például megpróbáltuk megfejteni, mi az oka annak, hogy az állampapírok iránti kereslet nemhogy bezuhant volna a magas hozamok jelentős csökkenése után, hanem még nőtt is a lakosságnál tartott összportfólió értéke. De a részvények, az állampapírok és a befektetési alapok mellett természetesen az olyan alternatív lehetőségek, mint az ingatlan, a deviza és az arany, valamint a kriptók is terítékre kerültek.

A beszélgetést itt nézheti meg:

Fejezetek:

0:00 Beköszönés

1:10 Befektetői szemmel a vámháború

4:51 Ledolgozza az amerikai piacokkal szembeni hátrányát Európa?

7:08 És mi a helyzet Ázsiával?

9:38 Meglepő fejlemények az állampapír-piacokon

13:51 Nagyon keresettek az abszolút hozamú alapok

18:13 Mely országok részvényei a favoritok?

23:29 Egyre nő a deviza részaránya a megtakarításokon belül

26:55 Arany, kriptó stb.?

32:19 Elköszönés

