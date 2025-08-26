2p
Befektetés Arany Deviza Klasszis 2025 Kriptodevizak - bitcoin és társai Podcast Videók

Meglepő, hogy mennyi pénz maradt az állampapírokban

Izsó Márton - Csabai Károly

A Privátbankár.hu idei befektetési alapkezelői szavazásán több dobogós helyezést – köztük két elsőt – elért MBH Alapkezelő üzletág-vezetőjével, Herczog Péterrel beszélgettünk.

A Herczog Péterrel, az MBH Alapkezelő üzletág-vezetőjével folytatott beszélgetés elején arról esett szó, a Donald Trump által kirobbantott vámháború milyen hatással volt eddig és lehet majd a jövőben a pénz- és tőkepiacokra. Aztán sorra vettük az egyes kontinenseket, majd kicsit részletesebben érintettük a hazai lehetőségeket. Ennek során például megpróbáltuk megfejteni, mi az oka annak, hogy az állampapírok iránti kereslet nemhogy bezuhant volna a magas hozamok jelentős csökkenése után, hanem még nőtt is a lakosságnál tartott összportfólió értéke. De a részvények, az állampapírok és a befektetési alapok mellett természetesen az olyan alternatív lehetőségek, mint az ingatlan, a deviza és az arany, valamint a kriptók is terítékre kerültek.

A beszélgetést itt nézheti meg:

Fejezetek:

0:00 Beköszönés

1:10 Befektetői szemmel a vámháború

4:51 Ledolgozza az amerikai piacokkal szembeni hátrányát Európa?

7:08 És mi a helyzet Ázsiával?

9:38 Meglepő fejlemények az állampapír-piacokon

13:51 Nagyon keresettek az abszolút hozamú alapok

18:13 Mely országok részvényei a favoritok?

23:29 Egyre nő a deviza részaránya a megtakarításokon belül

26:55 Arany, kriptó stb.?

32:19 Elköszönés

Összes videós anyagunkért kattintson ide>>>

Ha csak hallgatni szeretné műsorainkat, itt megteheti: 

Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nehéz elhinni, hogy megint ennyiért adják az eurót

Nehéz elhinni, hogy megint ennyiért adják az eurót

Rossz napja volt a forintnak.

Csak a bátorak nézzék meg, milyen gyenge a forint

Csak a bátrak nézzék meg, milyen gyenge a forint

Így kezdte a hetet a forint.

Kitört a forintnál a péntek esti láz

Kitört a forintnál a péntek esti láz

A magyar fizetőeszköz pénteken erősödött a bankközi piacon.

Felkelt a padlóról a forint, de nem bikázta be a pénteket

Felkelt a padlóról a forint, de nem bikázta be a pénteket

Minimális erősödéssel nyitott a forint az euróhoz és a svájci frankhoz viszonyítva pénteken. A hét eleji, erősebb szint azonban még messze van.

Elszáll a jókedve, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Elszáll a jókedve, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, milyen erős lett a forint hirtelen

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, milyen erős lett a forint hirtelen

Erősödött kissé reggelre a forint.

Nem kelt jókedvűen a forint

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A forint szinte kibújt a bőréből örömében

A forint szinte kibújt a bőréből örömében

A magyar fizetőeszköznek jó napja volt a kedd a bankközi piacon.

Jön a béke? Nézze, hogy reagált a forint!

Jön a béke? Nézze, hogy reagált a forint!

Erősödött kedden hajnalban a forint. 

Külföldi bankokba talicskázzák ki a pénzüket a magyarok

Külföldi bankokba talicskázzák ki a pénzüket a magyarok

Hízik a magyarok vagyona, persze nem mindenkié. Egyre több pénz kerül külföldi bankokba és befektetési alapokba. Az öngondoskodást is sokan komolyan veszik, bár az állam próbálja elfordítani a lakosságot az ilyen megtakarításoktól. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168