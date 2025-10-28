Megörül, ha ránéz a forintra

A forint erősödött kissé kedden a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,08 forinton jegyezték a kora reggeli 388,55 forint után, a dollár jegyzése 332,77 forintra csökkent 333,16 forintról, a svájci franké pedig 419,51 forintra 419,84-ről.
A forint az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben erősödött, 5,7 százalékkal az euró, 16,3 százalékkal a dollár és 4,2 százalékkal a svájci frank ellenében – írja az MTI.
