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Befektetés Deviza Forint Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Megrázta magát a forint, ennyit ér egy euró csütörtök reggel

mfor.hu

Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 360,26 forinton jegyezték percekkel hét óra előtt, alacsonyabban a szerda esti 361,57 forintnál. A dollár jegyzése 315,28 forintra gyengült 317,29 forintról, a svájci frank pedig 391,54 forintról 390,61 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1427 dollárra erősödött a szerda esti 1,1395 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Hosszabb távon nagy kérdés, hogy az iráni-amerikai csapássorozat és a Hormuzi-szoros körül ismét kiéleződő konfliktus milyen inflációs kockázatokat indíthat el globálisan. Az iráni helyzetről bővebben ebben a cikkben olvashat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Varga Mihály június végén bejelentette, hogy „mini kamatcsökkentési ciklus” indul, júliusban és augusztusban is egy-egy újabb kamatvágással. A keddi inflációs adat fényében pedig egyre több elemző kezdte el árazni a monetáris lazítás őszi folytatását. Egy ilyen ciklus természetesen a forint árfolyamára is hatna, papírforma szerint gyengítené a hazai devizát. Az iráni helyzet persze felülírhatja ezeket a forgatókönyveket.

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