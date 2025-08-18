1p
Befektetés Forint

Megremeg a keze, ha meglátja a forint árfolyamát

mfor.hu

Nem tudta tartani magát.

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat óra után 395,34 forinton jegyezték a kora reggeli 394,75 forinthoz képest. A dollár jegyzése 338,99 forintra ment fel 337,13 forintról, a svájci franké pedig 419,92 forintra 418,32 forintról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Hétfő délutáni jegyzésén a forint 1,1 százalékkal áll erősebben az augusztusi kezdésnél az euróval, 3,2 százalékkal erősebben a dollárral és 2,6 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csípje meg magát: valóban ennyibe kerül egy euró

Csípje meg magát: valóban ennyibe kerül egy euró

Annak ellenére, hogy gyengült a forint az uniós pénzzel szemben, árfolyama még így is a 395-ös szint alatt van.

Forintka

Mosolyogni fog, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Büszkeségtől fog dagadni a kebele, ha meglátja, milyen erős a forint

Büszkeségtől fog dagadni a keble, ha meglátja, milyen erős a forint

Vegyesen mozgott a forint reggel.

Befűtött a kánikula a forintnak is

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Talán szorong a forint, nem indult neki

Talán szorong a forint, nem indult neki

A forint téblábolt csütörtök reggel.

Eurót váltana? Nézze csak, mit csinált a forint!

Eurót váltana? Nézze csak, mit csinált a forint!

Erősödött.

Jó formában ébredt a forint

Jó formában ébredt a forint

Még mindig 396 forint alatt áll az euró. 

A forint bepaprikázott kedden

A forint bepaprikázott kedden

A magyar fizetőeszköz kedden erősödött a bankközi devizapiacon a főbb devizákkal szemben.

Összeszűkül a pupillája, ha meglátja, mennyit ér kedd reggel egy forint

Összeszűkül a pupillája, ha meglátja, mennyit ér kedd reggel egy forint

Friss, ropogós forintárfolyamok kedd reggel.

Rossz hír jött a forintról

Rossz hír jött a forintról

Drágult az euró.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168