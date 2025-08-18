Megremeg a keze, ha meglátja a forint árfolyamát

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat óra után 395,34 forinton jegyezték a kora reggeli 394,75 forinthoz képest. A dollár jegyzése 338,99 forintra ment fel 337,13 forintról, a svájci franké pedig 419,92 forintra 418,32 forintról.

Hétfő délutáni jegyzésén a forint 1,1 százalékkal áll erősebben az augusztusi kezdésnél az euróval, 3,2 százalékkal erősebben a dollárral és 2,6 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.