Megroggyant a forint Nagy Márton beszámolója után

A forintot is megtépázta, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden sajtótájékoztatót tartott a gazdaság aktuális helyzetéről. Ennek során elmondta, hogy most már a kormány is csupán 1 százalékos GDP-növekedéssel számol az idei évre, és azt is kilátásba helyezte, hogy további osztogatások lesznek, vagyis a fogyasztási lábát erősítenék a GDP-nek. Bár az árrésstopokat a miniszter hasznosnak ítélte meg az infláció letörésében, ezek ideiglenes intézkedések, a kivezetésük az inflációt növelheti, akárcsak a kedvezményes hitelek, az szja-mentesség kiterjesztése vagy éppen a nyugdíjasoknak adott utalvány.

A forint meg is gyengült a tájékoztató után. Az euró ára 399 forint fölé ugrott, holott reggel még csak 397,2 körül volt. A dollár 343-ról 345,5 forint fölé ment, a 427 forint alatt járt korán reggel a svájci frank, a sajtóbeszélgetés után 428,8-ig emelkedett az ára, az angol fonté pedig 457,3 forintról 458,7 környékére ugrott fel hirtelen.