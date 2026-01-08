Megrogyott a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,74 forintról 385,66 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 384,42 forint és 385,73 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 413,12 forintról 414,04 forintra ment fel, míg a dolláré 329,38 forintról 330,95 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1682 dollárról 1,1653 dollárra változott – írja az MTI.