Megszédült a forint, ennyiért adják az eurót

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 360,71 forintról 362,49 forintra emelkedett este hat után, napközben 359,73 forint és 363,14 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 394,42 forintról 395,68 forintra ment fel, míg a dolláré 309,95 forintról 312,53 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1637 dollárról 1,1598 dollárra változott.