Megszólalt a Mol és Richter részvényekről Magyar Péter

Szerda reggel fél nyolckor hosszű idő után először újra az állami médiának nyilatkozott élő adásban Magyar Péter.

A választásokon példátlan előnyt elérő Tisza Párt elnöke, politikai tömörülésének miniszterelnök-jelöltje a Kossuth Rádióban sok más mellett beszélt a két meghatározó magyar részvénypiaci társaság, a Mol és a Richter részvényeiről is, melyekben az alapítványok megjelenése előtt a magyar államnak jelentős tulajdonrésze volt részvénycsomagjain (pakettjein) keresztül.

Kapcsolódó cikk Nem lesz könnyű dolga a Tiszának: ilyen gazdasági helyzetet örökölnek Magyar Péterék Azonnal munkába kell állni.



Erről Magyar Péter a következőt mondta a Kossuth Rádióban:

„...visszavesszük, amit elkótyavegyéltek és a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak adták, ugye a Mol-pakettet, ahogy ugye a Richter részvényeket is, tehát kijátszották az állam kezéből.”



A részvényeket is érinti a miniszterelnöki szék várományosának nyilatkozata

Kifejtette, hogy „a Tisza-kormány vissza fogja venni a magyar emberek és a magyar állam tulajdonát, ezt a pakettet is.” A főbb részletek érintése nélkül a pártvezető kiegészítette: azon dolgoznak majd, ahogy fogalmazott, hogy

„az állami irányítási jogok akadálymentesek legyenek”.

A Tisza Párt vezetője a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatát követően az M1 hírfolyamának is vendége volt.