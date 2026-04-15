Megszólalt a Mol és Richter részvényekről Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke a választások után most először járt az állami média stúdiójában, ott érintette a tőkepiaci kérdést. 

Szerda reggel fél nyolckor hosszű idő után először újra az állami médiának nyilatkozott élő adásban Magyar Péter.

A választásokon példátlan előnyt elérő Tisza Párt elnöke, politikai tömörülésének miniszterelnök-jelöltje a Kossuth Rádióban sok más mellett beszélt a két meghatározó magyar részvénypiaci társaság, a Mol és a Richter részvényeiről is, melyekben az alapítványok megjelenése előtt a magyar államnak jelentős tulajdonrésze volt részvénycsomagjain (pakettjein) keresztül. 



Erről Magyar Péter a következőt mondta a Kossuth Rádióban:

„...visszavesszük, amit  elkótyavegyéltek és a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak adták, ugye a Mol-pakettet, ahogy ugye a Richter részvényeket is, tehát kijátszották az állam kezéből.”
 

A részvényeket is érinti a miniszterelnöki szék várományosának nyilatkozata
Kifejtette, hogy „a Tisza-kormány vissza fogja venni a magyar emberek és a magyar állam tulajdonát, ezt a pakettet is.”  A főbb részletek érintése nélkül a pártvezető kiegészítette: azon dolgoznak majd, ahogy fogalmazott, hogy

„az állami irányítási jogok akadálymentesek legyenek”.

 

A Tisza Párt vezetője a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatát követően az M1 hírfolyamának is vendége volt.

