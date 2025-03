Megtáltosodott a forint – és megette vacsorára a dollárt

Ha a délelőtt látott 398 forint alatti euróárfolyamot nem is sikerült megtartani, az esti órákra is bőven 400 alatt maradt az EUR/HUF jegyzés a bankközi devizapiacon. A kedd esti 399,50 és a szerda reggeli 398,50 forintnál továbbra is alacsonyabb szinten, 398 forinton jegyezték az eurót szerda este 6 óra tájban. A Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján is látszik, hogy a nap végére lejjebb került az árfolyam:

Az EUR/HUF alakulása szerdán. Forrás: Privátbankár Árfolyamkereső

A dollárral szemben még jobban teljesített a forint. Egy nap alatt közel 6 forinttal lett olcsóbb a zöldhasú, a reggeli 375 környéki szintekről este 6 órára 369 közelébe csökkent az USD/HUF jegyzés, ami több mint 4 havi csúcsot jelent a forint szemszögéből nézve:

Az USD/HUF alakulása szerdán. Forrás: Privátbankár Árfolyamkereső

A svájci frank is lényegesen olcsóbb lett szerdán. A reggeli órákban még 421 forint volt egy frank, este 6-kor már 414 forintnál járt a jegyzés.

