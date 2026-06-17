Megtorpant a forint – de mennyiért adják az eurót szerda reggel?

Enyhén gyengült a forint jegyzése szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 349,48 forinton jegyezték röviddel hét óra előtt a kedd esti 349,26 forint után. A dollár jegyzése 300,73 forintról 300,96 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 379,33 forintról 379,92 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1614 dollárról 1,1612 dollárra csökkent szerda reggel.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.