Megtorpant a forint

Az eurójegyzés délután hat órakor 363,83 forinton állt a kora reggeli 363,09 forint után, a svájci frank jegyzése 395,20 forintra ment fel 394,10 forintról, a dollár jegyzése pedig 308,60 forinton állt 308,59 után.

A forint április hónapban erősödött, a havi kezdéshez képest az euróval szemben 5,2 százalékkal, a dollár ellenében 7,6 százalékkal, a svájci frankkal szemben 4,9 százalékkal állt erősebben kedd délutáni jegyzésén.

