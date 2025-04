Megvadult a forint, öröm ránézni, mennyibe kerül egy euró

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Ugyanakkor az euró is erősödött a dollárral szemben, a péntek reggeli 1,1372-ről estére 1,139-re.

Nagypénteken is folytatta erősödését a forint a főbb devizákkal szemben, igaz, miután az ünnepnap miatt a hazai bankközi piac nem nyitott ki, mindezt küföldön, alacsonyabb forgalomban tette.

A nagypéntek miatt idehaza zárva volt a bankközi devizapiac, így fizetőeszközünk ha kisebb forgalomban is, de külföldön vitézkedett.

