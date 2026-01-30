2p
Megvan Donald Trump választottja a Fed élére

Kevin Warsht, a Federal Reserve korábbi kormányzóját választotta a jegybank következő vezetőjének, miután Jerome Powell elnök májusban lemond.

A jelölés egy hónapokig tartó folyamatot zár le, amely gyakran egy nyilvános meghallgatásra hasonlított, mivel Warsh, Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója és más fő jelöltek – köztük Christopher Waller, a Fed jelenlegi kormányzója és Rick Rieder, a Wall Street bennfentese – rendszeresen szerepeltek a televízióban, hogy bemutassák referenciáikat és bemutassák gondolataikat a gazdaságról és a Fed politikájáról – írja a Reuters.

A dollár visszafogta korábbi nyereségét, miközben az amerikai államkötvények hozamai magasabbak voltak, és a határidős részvényárfolyamok gyenge nyitást jeleztek a Wall Streeten.

Fiona Cincotta, vezető piaci elemző, City Index, London:

„Warsh jellemzően arról híres, hogy szigorúbb álláspontot képvisel, de az utóbbi időben jobban igazodott Trumphoz, és emiatt egy kissé mérsékeltebb álláspontot képviselt. Tehát a piac most csak arra vár, hogy mit jelenthet ez a Federal Reserve politikájának kilátásai szempontjából.”

„Végső soron a Fednek továbbra is adatfüggőnek és függetlennek kell maradnia. És nem hiszem, hogy ez változni fog Kevin Warsh alatt. Bár a Fed élén történő változásról beszélünk, ez egy bizottság, és ha az adatok nem mutatják a mérsékeltebb álláspont elfogadásának szükségességét, akkor nagyon nehéz lesz egyetlen embernek ezt a változást előidézni.”

 

Lerágja a tíz körmét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel.

Egy ilyen forinttal azért ki tudunk egyezni zárásra

Gyengült ma a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a bankközi devizapiacon a reggeli árfolyamokhoz képest.

Patália: a réz is arannyá válik néhány bányász cirkusza miatt?

Komoly zavart okozott néhány bányász akciója. Ezzel a réz piacán egyébként is sérülékenynek tartott kínálati oldal ezzel újabb nagy pofont kapott. 

Emelkedik a Babakötvény kamata

Mintegy 15 milliárd forintot ír majd jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin a Magyar Államkincstár a Babakötvény következő, február 2-án esedékes kamatfizetésekor, a kamatfordulót követően a Babakötvény hozama 7,4 százalékra emelkedik, amivel a jelenleg legmagasabb kamatot kínáló, kockázatmentes lakossági állampapírrá lép elő, tovább gyarapítva a gyermekek jövőjére félretett megtakarítások értékét – közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) csütörtökön az MTI-vel.  

Kirobbanó formában kezdte a napot a forint

Erősödött csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.  

Fájdalmas irányt vett a forint, ebben nem volt köszönet

Nem volt jó napja a forintnak.

A forint euróval és dollárral fűtött be

 Kedden erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben is.

Készül a bravúr: alig hihető árcédulát kaphat az arany

Bemondták az elemzők meddig tombolhat még az arany. Masszív drágulás után sem szűnik az izgalom az aranypiacon.

Íme, lemaradt a forint a reggeli gyorsról

Ezt a mozgást nem lesz nehéz felülmúlni a későbbiekben. Nem kell mindig úgy sietni.

Gyönyörűen elgurította a hetet a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

