Megvan Donald Trump választottja a Fed élére

A jelölés egy hónapokig tartó folyamatot zár le, amely gyakran egy nyilvános meghallgatásra hasonlított, mivel Warsh, Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója és más fő jelöltek – köztük Christopher Waller, a Fed jelenlegi kormányzója és Rick Rieder, a Wall Street bennfentese – rendszeresen szerepeltek a televízióban, hogy bemutassák referenciáikat és bemutassák gondolataikat a gazdaságról és a Fed politikájáról – írja a Reuters.

A dollár visszafogta korábbi nyereségét, miközben az amerikai államkötvények hozamai magasabbak voltak, és a határidős részvényárfolyamok gyenge nyitást jeleztek a Wall Streeten.

Fiona Cincotta, vezető piaci elemző, City Index, London:

„Warsh jellemzően arról híres, hogy szigorúbb álláspontot képvisel, de az utóbbi időben jobban igazodott Trumphoz, és emiatt egy kissé mérsékeltebb álláspontot képviselt. Tehát a piac most csak arra vár, hogy mit jelenthet ez a Federal Reserve politikájának kilátásai szempontjából.”

„Végső soron a Fednek továbbra is adatfüggőnek és függetlennek kell maradnia. És nem hiszem, hogy ez változni fog Kevin Warsh alatt. Bár a Fed élén történő változásról beszélünk, ez egy bizottság, és ha az adatok nem mutatják a mérsékeltebb álláspont elfogadásának szükségességét, akkor nagyon nehéz lesz egyetlen embernek ezt a változást előidézni.”