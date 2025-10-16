Megy a brüsszeli kémbotrány a legmagasabb brüsszeli döntéshozók elé

A vita jövő héten szerda délután lesz Strasbourgban. Mindez nem tekinthető váratlannak, mivel már a cikkek megjelenését követően indítványozta az EP-ben Elio Di Rupo szociáldemokrata képviselő, volt belga miniszterelnök egy ad hoc bizottság felállítását. Azzal indokolta, hogy az uniós intézményekkel szemben elkövetett kémkedés súlyosan veszélyezteti az EU integritását – írja a Telex az EUrologus-ra hivatkozva.

Mint ismeretes: a Direkt36 cikke szerint több európai bizottsági alkalmazottat is megkörnyékeztek az EU-hoz rendelt magyar Állandó Képviselet (ÁK) diplomatafedésében dolgozó hírszerzői, akik bizottsági tervezeteket is igyekeztek átíratni. Az ÁK-t 2015 és 2019 között Várhelyi Olivér vezette, akit utána a magyar kormány biztosnak küldött az Európai Bizottságba. A portál szerint a kémkedés Várhelyi nagyköveti időszakában vált igazán agresszívvá.

Várhelyi Olivér már járt raporton Ursula von der Leyennél

Fotó: MTI

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már Várhelyi Olivér uniós biztost is személyesen meghallgatta, illetve Lázár János építési és közlekedési miniszter is reagált. Ő egészen pontosan azt mondta, hogy nem emlékszik pontosan, mi is történt akkoriban.

Magyar Péter pedig egy nappal Lázár reakciója után szólalt meg. A Tisza Párt vezetője azt állította, hogy a „brüsszeli uniós nagykövetségen köztudomású tény volt, hogy Lázár János 2015–2018-as minisztersége idején titkosszolgálati emberek kerültek kihelyezésre Brüsszelbe”.