Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Befektetés Európai Parlament Ursula von der Leyen

Megy a brüsszeli kémbotrány a legmagasabb brüsszeli döntéshozók elé

mfor.hu

Az Európai Parlament legmagasabb döntéshozó testülete, az Elnökök Értekezlete úgy döntött, hogy napirendre tűzi a tényfeltáró újságírók nemzetközi együttműködése által feltárt magyar kémhálózat ügyét.

A vita jövő héten szerda délután lesz Strasbourgban. Mindez nem tekinthető váratlannak, mivel már a cikkek megjelenését követően indítványozta az EP-ben Elio Di Rupo szociáldemokrata képviselő, volt belga miniszterelnök egy ad hoc bizottság felállítását. Azzal indokolta, hogy az uniós intézményekkel szemben elkövetett kémkedés súlyosan veszélyezteti az EU integritását – írja a Telex az EUrologus-ra hivatkozva. 

Mint ismeretes: a Direkt36 cikke szerint több európai bizottsági alkalmazottat is megkörnyékeztek az EU-hoz rendelt magyar Állandó Képviselet (ÁK) diplomatafedésében dolgozó hírszerzői, akik bizottsági tervezeteket is igyekeztek átíratni. Az ÁK-t 2015 és 2019 között Várhelyi Olivér vezette, akit utána a magyar kormány biztosnak küldött az Európai Bizottságba. A portál szerint a kémkedés Várhelyi nagyköveti időszakában vált igazán agresszívvá.

Várhelyi Olivér már járt raporton Ursula von der Leyennél
Fotó: MTI
Fotó: MTI

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már Várhelyi Olivér uniós biztost is személyesen meghallgatta, illetve Lázár János építési és közlekedési miniszter is reagált. Ő egészen pontosan azt mondta, hogy nem emlékszik pontosan, mi is történt akkoriban.

Magyar Péter pedig egy nappal Lázár reakciója után szólalt meg. A Tisza Párt vezetője azt állította, hogy a „brüsszeli uniós nagykövetségen köztudomású tény volt, hogy Lázár János 2015–2018-as minisztersége idején titkosszolgálati emberek kerültek kihelyezésre Brüsszelbe”.

Megint rekordszinten az arany ára

Történelmi csúcsra erősödött az arany.

Nem hiszi el, hogy milyen erős a forint

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Csettinteni fog, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Lassan tápászkodik fel a forint a padlóról

Szerda reggeli árfolyamok.

Befújt a hideg őszi szél a forint kabátja alá

A forint kedden gyengült a bankközi devizapiacon.

Elhúzott a svájci frank a forinttól kedd reggel

Az euróval szemben is romlott a forint, a dollárhoz viszonyítva minimális javulás látható.

Jókedvűen megy a forint aludni

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagy Márton földre vitte, nehezen tér magához a forint

Nagyon lassan próbál talpra állni a magyar fizetőeszköz.

Mutatjuk, mennyit ért péntek este a forint

Az euróval szemben rossz napja volt.  

Nem volt pörgős napja a forintnak

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

