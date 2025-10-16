Megy a brüsszeli kémbotrány a legmagasabb brüsszeli döntéshozók elé

A vita jövő héten szerda délután lesz Strasbourgban. Mindez nem tekinthető váratlannak, mivel már a cikkek megjelenését követően indítványozta az EP-ben Elio Di Rupo szociáldemokrata képviselő, volt belga miniszterelnök egy ad hoc bizottság felállítását. Azzal indokolta, hogy az uniós intézményekkel szemben elkövetett kémkedés súlyosan veszélyezteti az EU integritását – írja a Telex az EUrologus-ra hivatkozva.
Mint ismeretes: a Direkt36 cikke szerint több európai bizottsági alkalmazottat is megkörnyékeztek az EU-hoz rendelt magyar Állandó Képviselet (ÁK) diplomatafedésében dolgozó hírszerzői, akik bizottsági tervezeteket is igyekeztek átíratni. Az ÁK-t 2015 és 2019 között Várhelyi Olivér vezette, akit utána a magyar kormány biztosnak küldött az Európai Bizottságba. A portál szerint a kémkedés Várhelyi nagyköveti időszakában vált igazán agresszívvá.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már Várhelyi Olivér uniós biztost is személyesen meghallgatta, illetve Lázár János építési és közlekedési miniszter is reagált. Ő egészen pontosan azt mondta, hogy nem emlékszik pontosan, mi is történt akkoriban.
Magyar Péter pedig egy nappal Lázár reakciója után szólalt meg. A Tisza Párt vezetője azt állította, hogy a „brüsszeli uniós nagykövetségen köztudomású tény volt, hogy Lázár János 2015–2018-as minisztersége idején titkosszolgálati emberek kerültek kihelyezésre Brüsszelbe”.