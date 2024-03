Mely biztosítók kínálják a legjobb díjakat a lakásbiztosítási kampány idején?

A mostani kampányban biztosítást váltók száma elérheti a háromszázezret - állatja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője az Insura.hu biztosításközvetítő felmérésének adatai alapján. Évente 350-450 ezer új lakásbiztosítási szerződés köttetik a piacon, ám ebből a szakértő szerint le kell vonni azt a 130-160 ezer új szerződést, amelyet akkor kötnek a lakástulajdonosok, amikor új lakásba költöznek. Vagyis a mostani kampányban lényegében egyetlen hónap alatt annyian válthatnak új biztosítót, mint amennyien az elmúlt években szerződéseik átvizsgálása és át- vagy újrakötése mellett döntöttek.

Lehetőségünk van arra, hogy átgondoljuk biztosításainkat. Fotó: Depositphotos

Ez nem kgfb-kampány

Sokan párhuzamba állítják a mostani kampányt a 2013-ig megszokott kötelező felelősségbiztosítási kampánnyal, ám az összehasonlítás több ponton is sántít. Az ügyfelek szempontjából a legfontosabb különbség a szakértő szerint az, hogy míg a korábbi kgfb-kampányokban évi egyszeri díjhirdetésre volt csak lehetőség, így valóban a díjak október végi meghirdetésekor dördült el a startpisztoly – addig nem volt ismert, milyen díjak mellett lehet majd a következő év januárjától biztosítást kötni a kocsikra -, addig most a lakásbiztosítások esetében alapvetően más a helyzet. Gergely Péter szerint azok az ügyfelek, akik az elmúlt napokban tarifáltak valamelyik biztosító oldalán vagy egy-egy díjösszehasonlító alkuszi portálon, azok jó eséllyel már megérezhették, valóban 10-30 százalékkal is kisebb díjakon lehet szerződni a biztosítókkal a kampány idején.

Egyrészt a fennálló szabályok szerint a lakásbiztosítások mintegy 5,2 százalékát kitevő Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) Magyar Nemzeti Bank (MNB) által támasztott feltételrendszere szerint a biztosítóknak 60 nappal előre meg kell hirdetniük a következő negyedévre érvényes MFO díjaikat akkor is, ha az új díjak a korábbiaknál kedvezőbbek. Ez pedig azt jelenti, hogy a piaci ajánlatok között a kampány idején érvényes MFO díjak már jó ideje elérhetőek. A másik fontos különbség, hogy a „sima” lakásbiztosítások esetében nincs egyidejű díjhirdetési kötelezettség, a biztosítók saját üzleti döntése az, mikor, mennyiszer hirdetnek díjat.

Ám a kampány egy hónapja tartogathat még meglepetéseket. Gergely Péter arra figyelmeztet, hogy a biztosítók esetleges díjváltozásai percek alatt megjelennek a biztosítók saját kalkulációiban és a díjösszehasonlító biztosításközvetítői portálokon is.

Az indulás nyertesei KÖBE, K&H, Signal, Genertel, Groupama, Gránit

A kampány elindulásáig megismert díjak alapján a BiztosDöntés.hu szakértője igazolva látja azt a vélekedést, hogy a lakásbiztosítási piac minden tagja komolyan készült a kampányra. Hiába összpontosul az élő lakásbiztosítási szerződések 82 százaléka 4 nagy biztosítónál – Alfa (korábbi Aegon), Allianz, Generali, Groupama -, az érintett nagyok is komolyan beszálltak a díjversenybe. Ezt mindennél jobban bizonyítja, hogy a legattraktívabb árazással induló biztosítók listáján a péntek reggel érvényes díjak alapján nagybiztosító is ott van.

Az első tapasztalatok szerint szegmensenként eltérő mértékben a kampány nyertesei között lehet a KÖBE, a K&H, a Signal, a Genertel, a Groupama és a Gránit Biztosító, de – ismétli Gergely Péter – a lakásbiztosítások idei kampányában ezek a nyertes/vesztes összehasonlítások valóban csak az adott pillanatra szólnak. Kicsit olyan lesz ez a hónap, mintha a tőzsdén lennénk – érdemesebb lesz napi, heti győzteseket hirdetni. Tényleges képet a piac változásáról majd csak a kampány április 2-i lezárulta után lehet majd látni.