Mennyiért adják az eurót? Ez történt a forinttal, nézze meg az árfolyamot!

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 392,37 forintról 391,26 forintra este hat órára napközben 389,20 forint és 394,33 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 434,15 forintról 432,02 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 343,20 forintról 340,22 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1433 dollárról 1,1501 dollárra változott.