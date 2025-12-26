Mennyiért adják az eurót? Nézze csak az árfolyamot!

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek 12 órára a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,34 forintról 388,90 forintra mozdult, a pénteki napkezdet óta 388,48 forint és 390,14 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,21 forintról 418,30 forintra süllyedt, a dollár jegyzése pedig 330,35 forintról 330,28 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1776 dollárra változott.