Mennyiért adják az eurót? Nézze meg a forint árfolyamát!

Gyengült kissé a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon szerdán a kora reggeli jegyzéséhez képest.
Az eurót délután hat órakor 364,81 forinton jegyezték a reggel hét órai 364,35 forint után, a dollár jegyzése 311,44 forintra ment fel 310,30 forintról, a svájci franké pedig csak kevéssé változott, 397,57 forinton állt 397,52 forint után.
Szerda délutáni jegyzésén a forint 5 százalékkal állt erősebben az április havi kezdésnél az euróval, 6,3 százalékkal erősebben a dollárral, és 4,4 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.