Mennyiért veszik az eurót? Ilyen napja volt a forintnak

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,15 forintra csökkent hétfő estére, napközben 384,1 forint és 386,00 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 411,87 forintról 410,44 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 327,80 forintról 326,96 forintra csökkent.