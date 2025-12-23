4p
Mennyire alakíthatja át a hitelpiacot az Otthon Start program?

Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői.

Panyi Miklós értékelte az Otthon Start első 100 napját. Mintegy 15 ezer szerződést kötöttek a bankok és hasonló mennyiségű igénylés lehet még folyamatban. 100 nap alatt nagyságrendileg 500 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankok – írja a Bankmonitor.

De mit tudhatunk az igénylőkről, mennyire más ez a csoport, mint akik eddig lakáshitelt igényeltek?

Jelentősen emelkedő kölcsönösszeg

Az Otthon Start keretében átlagosan 34 millió forint összegű hitelt vesznek fel, az átlagos futamidő 21,5 év. 3 százalékos éves kamat mellett ez azt jelenti, hogy az igénylők átlagosan 178 979 forint törlesztőt vállalnak be.

2025. augusztusában a használt lakásvásárlási célú piaci lakáshitelekből átlagosan 19,8 millió forintot vettek fel a magyarok, az átlagos futamidő 19,4 év volt. Évi 7 százalékos kamatot feltételezve az adósok által bevállalt átlagos törlesztőrészlet 155 701 forint.

Vagyis durván 14,95 százalékkal magasabb törlesztőt vállalnak be az Otthon Start igénylők, mint a korábbi használt lakás vásárlási célra igénylő adósok.

Persze a pontos eltérés függ attól is, hogy valaki ténylegesen milyen kamat mellett tudott volna piaci lakáshitelt felvenni. De ahhoz, hogy a 19,8 millió forintos piaci hitel törlesztője megegyezzen az átlagos Otthon Start törlesztőjével durván 8,90-9,00 százalékos hitelkamat kellene, márpedig ma ennél még a rosszabb ajánlatok is kedvezőbbek.

Két alapvető oka lehet a magasabb törlesztő bevállalásának:

  • A magyarok a jövedelmüket nagyobb mértékben hajlandók leterhelni. Ez is egy elképzelhető: sokan azt gondolhatják, ha az Otthon Startról lemaradnak, akkor nem lesz saját lakásuk.
  • Elképzelhető, hogy a program indulásakor a magasabb jövedelműek léptek ki a hitelpiacra. Ez is elképzelhető, hiszen a kedvező kamatszint akár egy befektetési célú lakásvásárlást is indokolttá tehet.

Induljunk ki abból, hogy egy átlagos fiatal veszi fel a kölcsönt. A 30-39 éves korosztály 2025. első három negyedévében átlagosan nettó 492 474 forintot keresett. Ennek a jövedelemnek nagyságrendileg a 31,62 százalékát viszi el a korábbi átlagos piaci hitel törlesztője, míg 36,34 százalékát viszi el az átlagos Otthon Start törlesztő. Ez durván 5 százalékponttal magasabb kifeszítettséget jelent. Azért ez a terheltség még messze van a jogszabályi korlátoktól.

Illetve azt is látni kell, hogy az igénylők közel fele házas, illetve a kérelmezők 8 százaléka a szülőjét is bevonná adóstársnak. Ezen igényléseknél jó eséllyel több, mint egy fizetést terhel meg a kölcsön törlesztőrészlete.

Persze nem minden az átlag, érdemes szélesebb nézőpontban is megvizsgálni a dolgokat. 2025. első felében az új lakáshiteleknek durván a 70,7 százalékánál az adósok jövedelmének a 40 százalékát nem haladja meg a hitel törlesztőrészlete. Így jelenleg komoly rendszerszintű problémát nem hordoz ez a mutató. Persze változatlan – vagy épp csökkenő – jövedelem mellett a magasabb törlesztő bevállalása óvatosságra intheti az adósokat és a felügyeletet is.

Tényleg a fiatalok igénylik az Otthon Startot

A megjelent adatok alapján az Otthon Start hitelt igénylők átlagos életkora 34 év, az igénylők 80 százaléka 40 év alatti. Vagyis tényleg a fiatalokat vonzza leginkább az új program. Ez nem csoda, hiszen jellemzően a fiatalabb korosztály felel meg az első lakásszerzésre vonatkozó elvárásoknak.

Az MNB adatai alapján 2025. első félévében a lakáshitelt igénylők medián életkora 38 év volt. Ez azért 4 évvel magasabb, mint az Otthon Startnál látott életkor. Persze nem szabad megfeledkezni, hogy előbbi átlag, míg utóbbi medián érték. Emiatt nem teljesen összehasonlítható a két érték.

Az idei első félévben a lakáshitel igénylők 71 százaléka legfeljebb 44 éves volt igényléskor. Az Otthon Start programnál 40 évnél fiatalabb az igénylők 80 százaléka. Vagyis egy fiatalabb korcsoport teszi ki az igénylők nagyobb részét a támogatott hitelnél.

Összegzés

A támogatott hitel tehát tényleg megmozgatta a piacot, elsősorban a fiatalokat. Az adósok pedig a kedvező lehetőségre akár magasabb törlesztő bevállalásának árán is, de lecsapnak.

A Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint is ez egy nagyon jó lehetőség. De fontos, hogy mindenki akkora törlesztőt vállaljon be, ténylegesen elbír a fizetése, jövedelme.

