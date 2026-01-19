Merre jár a forint? Az árfolyamokat nézve megkaphatja a választ

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott este hat órakor, napközben 384,83 forint és 386,33 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,78 forintról 415,02 forintra emelkedett, míg a dolláré 331,40 forintról 330,99 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1628 dollárról 1,1641 dollárra erősödött.